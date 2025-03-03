Пермяк, задолжавший банку 4,8 млн рублей, смог отменить исполнительное производство

Судебные приставы прекратили исполнительное производство по кредитам в отношении жителя Перми, заключившего контракт для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В июле 2024 года в отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю было возбуждено исполнительное производство о взыскании с 51-летнего жителя Перми задолженности по кредитным платежам в размере 4,8 млн руб. Приставы арестовали банковские счета должника и запретили ему регистрационные действия с имуществом. Однако должник свои обязательства не исполнял.

Ситуация изменилась после того, как пермяк пришел на прием к судебному приставу-исполнителю и представил контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах России. В соответствии с действующим законодательством на основании этого документа исполнительное производство было прекращено, исполнительский сбор отменен, наложенные ограничения сняты.

В ГУФССП по Пермскому краю напомнили, в отношении граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 декабря 2024 года на срок свыше одного года, исполнительные производства по кредитным обязательствам, в том числе по ипотеке, прекращаются. Сумма кредитных обязательств должника-участника СВО или его супруга (супруги) не может превышать 10 млн руб.