В Самаре направлено в суд уголовное дело экс-министра транспорта

В пятницу, 28 февраля, в Октябрьский районный суд Самары поступило уголовное дело бывшего министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

Процесс пройдет под председательством судьи Марии Патютько. Предварительные слушания по делу будут назначены позже.

Силовики задержали Ивана Пивкина в его рабочем кабинете в июне 2024 года. Тогда же его арестовали.

По версии следствия, в сентябре 2023 года бывший глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.

Георгий Портнов