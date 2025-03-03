В Самаре направлено в суд уголовное дело экс-министра транспорта
В пятницу, 28 февраля, в Октябрьский районный суд Самары поступило уголовное дело бывшего министра транспорта и автодорог региона Ивана Пивкина. Он обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщается на сайте суда.
Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин
Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ
Процесс пройдет под председательством судьи Марии Патютько. Предварительные слушания по делу будут назначены позже.
Силовики задержали Ивана Пивкина в его рабочем кабинете в июне 2024 года. Тогда же его арестовали.
По версии следствия, в сентябре 2023 года бывший глава регионального минтранса незаконно поручил признать победителем аукциона на ремонт автодороги Самара — Новокуйбышевск ООО «Амонд», хотя тендер должно было получить ПАО «ДОРИСС». Компания подала жалобу в региональное УФАС, и итоги торгов были отменены. Победителем признали фирму «ДОРИСС», с которой заключили контракт на сумму более 1 млрд руб.