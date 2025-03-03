5 марта в Удмуртии включат проверочные сирены и заменят эфир на ТВ и радио

5 марта на территории Удмуртии пройдет плановая проверка работы региональной и муниципальной систем оповещения населения, сообщил председатель госкомитета республики по делам ГО и ЧС Андрей Шуткин. Электросирены и акустические устройства включатся в 10:40.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шуткин, Telegram Фото: Андрей Шуткин, Telegram

С 10:43 проверочным сигналом также заменят эфир на телеканалах, включая «Первый канал», «Россия-1», «Россия 24», «Пятый канал», «НТВ», «ОТР», «ТВ Центр», «Матч ТВ» и «Карусель», а также радиоканалы «Радио Россия», «Вести FM» и «Маяк».

Это сделано в рамках всероссийской проверки системы оповещения населения. Жителей просят сохранять спокойствие.