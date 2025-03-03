На дороге Новороссийск – Керчь выпал мокрый снег

Осадки в виде мокрого снега и наледь образовались на автодороге «Новороссийск – Керчь». Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сегодня, 3 марта, на трассе Новороссийск – Керчь из-за осадков в виде мокрого снега образовалась наледь. Также возникло налипание снега на дорожное полотно.

Инспектор ДПС ОР ДПС Управления МВД России по Новороссийску, старший лейтенант Андрей Слупский в Telegram-канале Госавтоинспекции города-героя предостерег водителей быть внимательными и осторожными. По его словам, в связи с погодными явлениями необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также выполнять требования дорожных знаков.

Алена Воробьева