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В Башкирии опекун обвиняется в присвоении денег подопечного

В отношении жительницы Ермекеевского района возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в ноябре 2019 года фигурантка уголовного дела взяла под опеку восьмилетнего ребенка, который ежемесячно получал социальное пособие. С февраля по октябрь 2024 года женщина сняла с банковского счета подопечного в общей сложности 150 тыс. руб. и купила своей дочери в подарок на свадьбу мобильный телефон.

Майя Иванова

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