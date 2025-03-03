В Башкирии опекун обвиняется в присвоении денег подопечного

В отношении жительницы Ермекеевского района возбуждено уголовное дело о присвоении и растрате (ч. 2 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в ноябре 2019 года фигурантка уголовного дела взяла под опеку восьмилетнего ребенка, который ежемесячно получал социальное пособие. С февраля по октябрь 2024 года женщина сняла с банковского счета подопечного в общей сложности 150 тыс. руб. и купила своей дочери в подарок на свадьбу мобильный телефон.

Майя Иванова