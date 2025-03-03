В Челябинске запустят сирены 5 марта

В Челябинске 5 марта дважды включат электросирены для плановой проверки системы оповещения, сообщает пресс-служба мэрии.

Электросирены и громкоговорители, транслирующие сигнал «Внимание всем», будут работать с 10:35 до 10:45 и с 11:20 до 11:35. В администрации напоминают, что после сигнала следует включить телевизор или радиоприемник, прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке дальнейших действий. Подобная проверка пройдет по всей Челябинской области.