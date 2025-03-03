Осудивший СВО комик раскритиковал главу Орска после отмены выступления

Концерт в Орске бывших участников команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко и Евгения Никишина был отменен после того, как мэр Артем Воробьев выступил против этого. Он назвал артистов вышедшими в тираж комиками, которые отметились «распространением недостоверной информации об СВО».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В свою очередь Сергей Писаренко в комментариях под постом чиновника в Telegram-канале главы Орска раскритиковал мэра и назвал его слова ложью и клеветой. «Что вы тут несете? Какие враги? Вы хоть поинтересуйтесь реально, кто эти парни и чем они занимаются!! "Уездный город" помогает нашим воинам, перечисляет деньги батальону "Южноуралец"! Всегда были и есть Российские парни!»— написал комик.

Сергей Писаренко и Евгений Никишин вместе с коллегами должны были выступить в орском ресторане 8 марта. Однако Артем Воробьев высказался против их концерта и в своем Telegram-канале провел опрос, согласны ли с ним жители. Чиновника поддержали 85% респондентов.

Евгений Никишин вместе с Сергеем Писаренко зарабатывали на Украине, в том числе сотрудничая с нынешним президентом страны Владимиром Зеленским и его шоу. После начала спецоперации они записали видеообращение, в котором выступили против действий российских властей. В настоящее время после своих выступлений артисты отчитываются о передаче помощи российским военнослужащим на СВО.

Георгий Портнов