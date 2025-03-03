Дело о приведении в порядок офисного здания в центре города передадут в Пермский краевой суд

Арбитражный суд Пермского края передаст дело о приведении в нормативный внешний вид офисного центра на ул. Куйбышева, 47, в Пермский краевой суд. Согласно картотеке арбитражного суда, исковое заявление администрации Свердловского района Перми и администрации города подано к ответчику — ассоциации «Флагман», управляющей административным зданием в центре Перми, на ул. Куйбышева, 47. Определение о передаче дела в суд общей юрисдикции вынесено 11 февраля.

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Заявление городских властей подано минувшей осенью к ассоциации по техническому обслуживанию «Флагман». Истец хочет обязать «Флагман» в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу привести фасад здания на ул. Куйбышева, 47, в соответствие с колерным паспортом и правилами благоустройства Перми. Согласно требованиям, упоминаемым в заявлении, владельцы зданий или компании, управляющие ими, должны обеспечивать содержание фасада объектов в исправном состоянии, надлежащим образом эксплуатировать недвижимость, ремонтировать ее. Также запрещается размещать на фасадах частные объявления, афиши и прочее.

В ходе рассмотрения исковых требований к делу помимо «Флагмана» в качестве соответчиков привлекли 18 совладельцев административного комплекса на ул. Куйбышева, 47. Среди них оказались шесть организаций: «Алтера», «Лада», Пермский региональный центр антикризисного управления, КК «Стандарт», «Регион-Урал», НПП «Изыскатель», девять индивидуальных предпринимателей и два физических лица, не зарегистрированных в качестве ИП — Алевтина Кустова и Дмитрий Клейн.

В определении уточняется, что арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другим темам, связанным с предпринимательской и прочей деятельностью. Так как двое соответчиков не имеют статуса ИП, дело передадут в Пермский краевой суд для направления его в суд общей юрисдикции.