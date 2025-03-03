МЧС приняло меры после жалоб на загрязнение воздуха на юге Башкирии

Главное управление МЧС России по Башкирии приняло меры после жалоб жителей Стерлитамака и Салавата на неприятный химический запах. Как сообщает пресс-служба ведомства, в городах организованы замеры вредных веществ в воздухе, ситуация находится на контроле ведомства. Информация доведена до надзорных органов.

По данным администрации Стерлитамака, в городе с вечера 2 марта на сутки введен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (в городе безветренная погода). Из-за того, что воздух неподвижен, промышленные и автомобильные выбросы могут накапливаться в районах плотной жилой застройки.

Идэль Гумеров