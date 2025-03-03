Пожар на НПЗ в Уфе локализован

Управление МЧС по Башкирии сообщило, что пожар на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) локализован. Информации о пострадавших не поступало.

«По предварительным данным, произошло возгорание на территории предприятия в районе печи сжигания… На месте работает лаборатория для контроля состояния воздуха»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Причину возникновения пожара в управлении МЧС не назвали. Там уточнили, что угрозы для жителей ближайших районов нет.