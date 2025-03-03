Умер автор песен Киркорова Юрий Мартынов

В возрасте 67 лет умер композитор Юрий Мартынов. Он был автором некоторых песен Людмилы Зыкиной, Александра Серова и Филиппа Киркорова.

«Да, это действительно так. Он тяжело болел, лежал в больнице. К сожалению, скончался после болезни»,— сообщила супруга его соавтора, поэта Андрея Дементьева Анна Пугач «РИА Новости». В разговоре с ТАСС она уточнила, что композитор умер 1 марта.

Юрий Мартынов писал тексты в том числе для Виктора Салтыкова, Азизы, Николая Караченцова и других. Его брат Евгений Мартынов также был певцом и композитором. В 1993 году Юрий Мартынов основал и возглавил благотворительный «Клуб Евгения Мартынова».