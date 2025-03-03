Благотворительный вечер шахмат в «Ленинке»

В Российской государственной библиотеке прошел благотворительный шахматный турнир. В мероприятии приняли участие общественные деятели, политики, меценаты. На турнир приехали дети из пунктов временного размещения Курска, которые получили возможность сразиться в индивидуальной сессии с гроссмейстером и сенатором Сергеем Карякиным. Ведущей мероприятия выступила Елена Летучая, к гостям обратились президент фонда «Русский силуэт» Татьяна Михалкова и депутат Госдумы Ярослав Нилов. Развлекательная программа включала выступления Ираклия Пирцхалавы, солистки Большого театра Ольги Селиверстовой, певицы Софии Ситниковой. Средства, собранные на мероприятии, будут направлены в «Фонд развития Ленинки» на проекты, связанные с популяризацией культуры чтения среди детей и молодежи, развитие интеллектуальных видов спорта, включая шахматы, а также на интеграцию в них детей из детских домов.

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Нина Никифорова