Индустриальный комплекс Дона увеличил производство на 9,3%

В январе 2025 года индекс промышленного производства в Ростовской области составил 9,3% в сравнении с первым месяцем 2024 года. Об этом сообщает Ростовстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Наибольший вклад в рост показателей донского индустриального комплекса внесло транспортное машиностроение — за год транспортных средств и запчастей к ним в регионе стали производить в 3,5 раза больше. Производство одежды увеличилось в 2,2 раза, на четверть — выпуск машин, прицепов и полуприцепов. Отрицательную динамику показали производство мебели (-22,2%), а также кокса и нефтепродуктов (-26,6%).

Сократилась в Ростовской области за год и добыча полезных ископаемых — на 6,8%, в частности угля — почти на 8%. Производство и распределение газа — упало в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 22,6%.

Дмитрий Ковалевский