Директор городского инкубатора поменялся с замом местами

Директором МКУ «Пермский бизнес-инкубатор» назначена Наталья Болотова, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 27 февраля. Как уточнили в мэрии Перми, ранее госпожа Болотова была замдиректора МКУ.При этом прежний директор МКУ Ксения Мальцева назначена замдиректора. В должности она проработала с декабря 2024 года. Кадровые рокировки в мэрии не комментируют, отмечая, что вся команда МКУ сохранилась. Собеседник не исключил, что кадровая перестановка временная и госпожа Мальцева в дальнейшем вернется на свою позицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Мальцева ушла с поста директора МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»

Ксения Мальцева ушла с поста директора МКУ «Пермский бизнес-инкубатор»



Пермский бизнес-инкубатор — муниципальное учреждение департамента экономики и промышленной политики администрации Перми. МКУ было создано в 2011 году, его целью стало развитие предпринимательства на территории города. Основной деятельностью инкубатора является предоставление бесплатных образовательных и консультационных услуг и проведение ярмарок.