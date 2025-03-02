Ростовчане отпраздновали Масленицу в Левобережном парке

Традиционные гуляния на Масленицу прошли в Левобережном парке Ростова. Горожане поучаствовали в играх и послушали народные песни.

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Гости мероприятия водили хороводы и участвовали в мастер-классах по жарке блинов. Получить их бесплатно — было возможно, однако для этого необходимо было зарегистрироваться в приложении и отстоять очередь. На выбор предлагали блины с вареной сгущенкой, земляникой или мандаринами.

В парке мастера-ремесленники развернули свои палатки. На празднике выставили и чучело. С символом Масленицы разрешали сфотографироваться, а вот жечь чучело в этом году — не стали.

Дмитрий Ковалевский