В понедельник в Черноземье будет облачно, выпадут осадки, от -4°С до +3°С

В большинстве регионов Черноземья в понедельник, 3 марта, ожидаются облачная погода и осадки. Температура будет варьироваться от -4°С до +3°С. Это следует из данных Гидрометцентра России.

В Белгороде и Курске в течение суток будет облачно, ночью возможен кратковременный снег, днем — без осадков. Температура будет варьироваться от -3°С до +2°С.

В Воронеже, Липецке, Орле и Тамбове в течение суток прогнозируется облачная погода, ночью возможен небольшой снег, днем — небольшие осадки. Температура составит от -4°С до +3°С.

Алина Морозова