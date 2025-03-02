«Трактор» обыграл «Барыс» со счетом 8:0

Хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над командой «Барыс» со счетом 8:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра прошла на домашней арене в Челябинске.

В первом периоде дублем отличился форвард Виталий Кравцов, который теперь на расстоянии одного гола от рекорда клуба по количеству заброшенных за «Трактор» шайб. Помимо него, шайбы забили Семен Дер-Аргучинцев и Михаил Рольгизер.

Во втором периоде «Трактор» увеличил преимущество до 6:0 благодаря голам Александра Кадейкина и Максима Шабанова. В третьем периоде Кадейкин оформил хет-трик, забросив еще две шайбы — в начале периода и за 34 секунды до конца матча.