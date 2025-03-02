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В Ростове продают молокозавод с прибылью в 5 млн рублей в месяц

На одном из сайтов с объявлениями выставили на продажу молочный завод за 109,9 млн руб. По словам владельца, ежемесячный оборот предприятия с— 15 млн руб., завод приносить 5 млн руб. прибыли в месяц.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Площадка оборудована под производство молока, кисломолочных продуктов, творога и расположена на ул. Суворова, в центральной части города. По словам продавца, у предприятия заключены долгосрочные контракты на поставку товаров, а стоимость активов превышает указанную цену.

Завод занимает 10 тыс. кв. м., на 3 тыс. кв. м. — расположены здания, мощность предприятия составляет 35 т продуктов в сутки. Здесь расположены производственные цеха, лаборатория, холодильные и морозильные камеры и фирменный магазин. Причина продажи не указана. В августе прошлого года хозяин бизнеса размещал объявление о продаже арбузов.

Дмитрий Ковалевский

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