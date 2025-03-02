Полицейские проверяют информацию о жестоком убийстве собаки в Краснодаре

Полиция Краснодара инициировала проведение проверки по факту размещенной в интернете информации о якобы жестоком убийстве собаки возле подъезда одного из многоквартирных домов города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал «Полиция Краснодара» Фото: telegram-канал «Полиция Краснодара»

«Размещенные в открытых источниках сведения будут проверены. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение»,— сообщили в УМВД по Краснодару.

Ранее в сети появилась информация о том, что неизвестные якобы жестоко убили собаку. Горожане, согласно опубликованным сведениям, обнаружили тело животного на улице Кубанской. Рядом стояли миски с едой и водой. Со слов очевидцев, пес был якобы жестоко избит.

Василий Хитрых