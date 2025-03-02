Хоккейный клуб «Ижсталь» проиграл «Югре» в матче домашней серии в Ижевске

Ижевский хоккейный клуб «Ижсталь» уступил «Югре» из Ханты-Мансийска в домашнем матче регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:4 в пользу гостей, сообщает пресс-служба сталеваров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Дрались, но не получилось. Играли неплохо, но на своем "пятаке" при добивании нужно работать жестче. Соперник — хорошая команда, преподала нам урок. Будем разбирать, смотреть и двигаться дальше»,— сказал на пресс-подходе после матча главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

По данным таблицы ВХЛ на 2 марта, «Ижсталь» сохраняет 31-ю строчку рейтинга регулярного чемпионата с 43 очками. Следующую встречу «сталевары» проведут 4 марта в Ижевске против курганского «Зауралья» (16-е место в рейтинге).