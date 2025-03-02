СК возбудил дело после гибели брата и сестры от отравления газом в ХМАО

СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО — Югра) возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после того, как в Югорске 12-летняя девочка и ее 24-летний брат погибли от отравления газом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел в частном жилом доме по ул. Южная в Югорске вечером 1 марта. «По предварительным данным, смерть произошла в результате отравления газом, скопившимся в одном из помещений дома по причине неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования», — говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств произошедшего будут проведены судебно-медицинская и техническая экспертизы. Действиям работников обслуживающей организации будет дана правовая оценка.

Мария Шараева