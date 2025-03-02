Прокуратура и следственный комитет проводят проверку из-за истязания несовершеннолетнего в Перми

Следователями следственного отдела по Свердловскому району города Пермь СУ СК России по Пермскому краю по указанию руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного п. г ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю. Поводом для проверки стала видеозапись, в которой сообщается о применении насилия в отношении ребенка. Как сообщается в социальных сетях, на территории Свердловского района города Перми отчим применяет насилие в отношении своего малолетнего пасынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: соцсети

фото: соцсети



«В настоящее время следователями СК России производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщает следственное управление.

Также проверку по данному факту проводит прокуратура Свердловского района Перми. Надзорный орган даст оценку деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, детского и семейного насилия.