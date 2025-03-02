Автобус насмерть сбил пенсионерку в Азове

Этим утром на ул. Ленина в Азове 78-летняя женщина погибла под колесами автобуса. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По предварительным данным, пенсионерка переходила проезжую часть по пешеходному переходу на «зеленый». Автомобиль Volgabus сбил ее во время поворота. Полиция устанавливает детали случившегося.

Ранее «Ъ-Ростов» писал о том, что накануне во время пожара в Шахтах погибла 85-летняя женщина. Огонь распространился на весь частный дом погибшей.

Дмитрий Ковалевский