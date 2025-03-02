В Приморском крае пожароопасный режим объявлен в 10 муниципалитетах

ГКУ Приморского края по пожарной безопасности сообщило, что за выходные на юге региона обнаружено 88 термических точек (возгораний травы, мусора и т. д.), 62 из которых потушено. Данные получены от Системы космического мониторинга МЧС России. Возгорания зафиксировали у жилых домов, на автодорогах в Шкотовском районе. На территориях заповедников и нацпарков огня не обнаружено.

Особый уровень реагирования введен в Хасанском, Октябрьском, Михайловском, Ханкайском, Пограничном, Шкотовском, Хорольском, Партизанском округах и Надеждинском районе. На территории Находкинского городского округа начал действовать режим повышенной готовности для предотвращения природных пожаров. По сообщениям оперативных служб, огонь охватил 60 га полей и леса рядом с селом Борисовка под Уссурийском.

Управление по делам ГО и ЧС Находкинского городского округа призвало жителей соблюдать осторожность в обращении с огнем, отказаться от пикников, очищать дачи и садовые участки от травы и хлама..

Пожароопасный период в Приморье традиционно начинается в марте-апреле. В этом году возгорания были и в феврале, это связано с отсутствием снега на юге края.

Игорь Климов, Владивосток