На въезде в Октябрьский район Ростова вернут ордена

Поврежденные и демонтированные постаменты орденов Ленина и Отечественной войны I степени вернут на въездную группу в Октябрьском районе Ростова. Об этом в своем Telegram-канале написал и.о. главы администрации города Александр Скрябин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс. Карты Фото: Яндекс. Карты

С просьбой вернуть монумент к врио губернатора Юрию Слюсарю обратились ветераны боевых действий из числа местных жителей. Глава региона поручил Александоу Скрябину встретиться с горожанами и общественниками.

Будут подготовлены несколько дизайн-проектов, которые затем согласуют с гражданами. Реставрацию въездной группы намерены завершить к 9 мая.

Дмитрий Ковалевский