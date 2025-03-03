Газ выдохся

Рынок газомоторного топлива в РФ развивается неравномерно. Лидером по переводу транспорта на природный газ по итогам 2024 года остается юг страны. По данным компании «Газпром газомоторное топливо», в Санкт-Петербурге и Ленобласти за прошлый год на компримированный природный газ (КПГ) перевели 319 автомобилей против 1432 в 2023-м. Эксперты связывают снижение с несбалансированным распределением в агломерации газозаправочных объектов и с особенностями ситуации на автомобильном рынке: многие китайские марки авто не подходят для перевода на такое топливо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В центральной России на природный газ переведено свыше трех тысяч машин, что на 13% больше, чем годом ранее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В центральной России на природный газ переведено свыше трех тысяч машин, что на 13% больше, чем годом ранее

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В конце прошлой недели федеральное правительство приняло решение об увеличении до 1 млн рублей субсидирования расходов владельцев грузовых автомобилей по переводу транспорта на природный газ. Нововведение затронуло, в частности, магистральные тягачи. Постановление кабмина РФ было подписано 27 февраля. Ранее стандартный лимит предполагал субсидирование до 172 тыс. рублей, повышенный лимит для физлиц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — 344 тыс. рублей.

Между тем развитие рынка газомоторного топлива происходит сегодня в основном за счет переоборудования легковых автомобилей в сегменте такси и городского транспорта. По информации «Газпром газомоторное топливо», за 2024 год в России было переоборудовано почти 10,5 тыс. транспортных средств, из них больше трети — 3,6 тыс. — на юге. Данные касаются количества автомобилей, переведенного на природный газ в рамках маркетинговых программ компании, то есть со скидкой на заправку. В Ростовской области основной оператор отечественного рынка газомоторного топлива проинвестировал установку газобаллонного оборудования почти на 1,5 тыс. машин, в Краснодарском крае — на более чем 1 тыс., в Ставропольском — на 722 единицы. Это лучшие показатели по РФ. Существенный вклад в наращивание объемов переоборудования внесли таксопарки, а также пассажирские перевозчики, подтвердили в «Газпром газомоторное топливо».

В центральной России на природный газ, более экологичный вид топлива, было переведено свыше 3 тыс. авто, что на 13% больше, чем годом ранее. Основной сегмент переоборудованиия — такси. В Петербурге и Ленинградской области за прошлый год на газ перевели 319 машин, годом ранее — 1432. В городе и области с 2020-го действуют программы льготного переоборудования. Сервисные центры, которые занимаются такими работами, получают госсубсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением скидки владельцам транспортных средств. В 2025 году Ленобласть выделяет на программу 43,8 млн рублей (объем финансирования на субсидирование за прошлый год в областном правительстве не уточнили), 21,9 млн составят средства федерального бюджета.

Как рассказали в «Газпром газомоторное топливо», в Санкт-Петербурге и Ленобласти у компании действуют шесть партнерских пунктов по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств. В эксплуатации у нее находится 28 газозаправочных объектов в городе и области.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков думает, что данные «Газпром газомоторное топливо» по количеству автомобилей, переведенных на газ в прошлом году, отражают только статистику компании и программ субсидирования перевода на КПГ. В реальности же у такого переоборудования в агломерации, скорее всего, положительная динамика.

Господин Булгаков подтверждает, что большинство легковых автомобилей, которые переоборудуются под газ, — такси. Этот вид транспорта используется в экономперевозках. «Проблема в том, что машин для работы в экономсегменте сейчас таксопарки практически не приобретают: покупаются в основном китайские автомобили С-класса для сегмента комфорт. Чаще всего это OMODA C5 или Cherry Tiggo 4. Но по правилам Яндекса, машина, работающая на тарифе “Комфорт”, должна иметь пустой багажник, в то время как баллон компримированного природного газа занимает 30–40% пространства багажника»,— объясняет эксперт. Таким образом, на петербургском рынке таксомоторных перевозок в данный момент просто отсутствуют автомобили под переоборудование.

Кроме этого, господин Булгаков обращает внимание на низкую конкурентность рынка газомоторного топлива: в Санкт-Петербургской агломерации сегодня представлена только структура «Газпрома». «В Ростовской области действует большое количество частных заправок на КПГ,— приводит пример транспортный аналитик.— За счет активной конкуренции у автомобилистов там больше возможностей для перевода транспорта на газ». Газозаправочная инфраструктура в городе и области развивается пока неравномерно, заключает эксперт. Значительная часть объектов сосредоточена на юге агломерации, а на севере их крайне мало.

Год назад правительство Ленобласти заявляло, что инвестор ООО «ЭЛ. СПб» готов вложить около 5 млрд рублей в строительство не менее 30 многофункциональных автозаправочных комплексов с электро- и газовыми заправками (см. «Ъ-СПб» от 22.02.2024). Как уточнили в пресс-службе областного дорожного комитета, сейчас инвестор ведет переговоры с муниципальными властями о передаче земельных участков под заправочные комплексы.

Александра Тен