В Сириусе расцвело «дерево шелковых лент»

На территории Имеретинской низменности в поселке Сириус зацвел лоропеталум китайский. Это, как сообщает пресс-служба федеральной территории, — вечнозеленый кустарник с яркими рубиново-красными соцветиями, похожими на шелковые ленты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ «Сириус» Фото: пресс-служба ФТ «Сириус»

Дерево «шелковых лент» растет на аллеях Сириуса и в Олимпийском парке. Кустарник произрастает в Китае, Японии и Корее, где его активно используют в ландшафтном дизайне. Цветки лоропеталума можно сравнить со сверкающими звездами. Летом листья растения зеленые, осенью – красновато-бордовые.

В народной медицине стран Азии лоропеталум применяют для укрепления иммунитета. Некоторые виды кустарника выдерживают морозы до -20°C. Он отлично подходит для бонсай и хорошо переносит обрезку.

Василий Хитрых