В Невинномысске из-за взрыва газового баллона загорелся магазин

В Невинномысске после взрыва газового баллона пожарные потушили торговый магазин. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

Инцидент произошел в небольшом магазине недалеко от ТЦ «Купеческий» днем 2 марта.

«На пульт городской ЕДДС поступило сообщение о громком хлопке и последующем возгорании. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь и ликвидировали открытое горение»,— рассказал мэр города.

По основной версии, причиной инцидента стал взрыв из-за неаккуратного обращения с газовым оборудованием.

Николай Аксенов