В Невинномысске из-за взрыва газового баллона загорелся магазин
В Невинномысске после взрыва газового баллона пожарные потушили торговый магазин. Обошлось без жертв и пострадавших, сообщил глава Невинномысска Михаил Миненков.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю
Инцидент произошел в небольшом магазине недалеко от ТЦ «Купеческий» днем 2 марта.
«На пульт городской ЕДДС поступило сообщение о громком хлопке и последующем возгорании. Прибывшие на место пожарные локализовали огонь и ликвидировали открытое горение»,— рассказал мэр города.
По основной версии, причиной инцидента стал взрыв из-за неаккуратного обращения с газовым оборудованием.