В первую неделю марта на Ставрополье потеплеет до +5

Максимальные +5 столбики термометров зафиксируют на Ставрополье во вторник, 4 марта. Дневное потепление обещают на протяжении всей недели, передает краевой Гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Моисеев / t.me Фото: Евгений Моисеев / t.me

В понедельник дневная температура воздуха на всей территории Ставропольского края будет колебаться от -2 до +3 °C. Однако сильные ночные морозы все еще прогнозируют. В ночь на 3 марта — от -11 до -16 °C, а на 4-е — от -5 до -10 °C.

За эти дни ветер в регионе дважды изменит направление: восточный сменится южным со скоростью 8-10 м/с, а южный — западным с такой же скоростью.

Николай Аксенов