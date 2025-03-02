Соул-певица Энджи Стоун погибла в автокатастрофе в США

В автокатастрофе погибла соул-певица Энджи Стоун. Авария произошла в Алабаме: певица возвращалась с концерта вместе с участниками своей группы, но машина музыкантов перевернулась. Энджи Стоун единственная, кто погиб в ДТП, сообщает издание Variety.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PA, Matt McNeill / AP Фото: PA, Matt McNeill / AP

Энджи Стоун родилась в 1961 году в Колумбии. Ее настоящее имя — Анджела Лаверн Браун. Она начала музыкальную карьеру в 16 лет в составе женского фанк-трио The Sequence. Позже она начала сольную карьеру. Певица стала популярна как представительница жанра неосоул — музыкального направления, который возник на основе R&B и соула.

Она была трижды номинирована на премию «Грэмми», включая номинацию на лучшее вокальное R&B-исполнение дуэтом или группой с вокалом в 2003 году (сингл «More Than a Woman») и лучшее женское вокальное R&B-исполнение в 2004-м (сингл «U-Haul»). Была дважды победителем Soul Train Lady of Soul Awards — церемонии, на которой вручают награды лучшим представителям афроамериканской культуры. Была награждена премией «Эдисон» за альбом «Stone Love».

Больше всего она известна своим хитом 2001 года «Wish I Didn't Miss You». За свою карьеру она выпустила десять сольных альбомов. Кроме того, певица снималась в фильмах и в передачах на ТВ, а также сыграла в мюзикле «Чикаго» американского композитора Джона Кандера.