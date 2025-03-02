Морской лайнер Astoria Grande отправился в круиз из Сочи на месяц раньше

В субботу, 1 марта, из порта Сочи в первый круиз этого года отправился морской лайнер Astoria Grande. Как сообщает портал «Круиз Инфо», сезон 2025–2026 начался почти на месяц раньше, чем в прошлом году. Навигация продлится до января следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Круизный центр «Инфофлот» Фото: Круизный центр «Инфофлот»

Судно отправилось в двухнедельный круиз «Волшебный Восток». Лайнер посетит ряд турецких городов, а также египетскую Александрию. Также в предстоящую навигацию оператор лайнера СК «Аквилон» запустит новый 10-дневный маршрут «Греческие острова» с заходом в порты Миконоса, Санторини, Салоников, Родоса, Кавалы, Афин, а также Крита. В апреле, июне и сентябре лайнер подойдет к берегу полуострова Афон, где на борт поднимутся монахи одного из монастырей с православными реликвиями. Первый такой круиз будет приурочен к великому празднику Пасхи, уточняют в компании-операторе.

Также Astoria Grande будет курсировать до Стамбула, Амасру, Самсуна и Трабзона, а также до городов, стоящих на побережье Эгейского моря — Чешме и Синоп.

По данным официального сайта круизного лайнера, стоимость тура «Волшебный Восток» (15 дней, 14 ночей) начинается от 336 тыс. руб. за каюту. «Лучшие курорты Турции» (пять дней, четыре ночи) стоят 221,2 тыс. руб. за каюту, а «турция в миниатюре» на тот же срок — 228,8 тыс. руб. за каюту.

Василий Хитрых