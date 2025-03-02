В Ярославской области построят второй центр единоборств

В Гаврилов-Яме на улице Спортивная планируется строительство нового спортивного центра по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 144 млн руб. Строительные работы должны быть завершены до конца ноября 2025 года, а проект — до 30 июня. К центру также пристроят модульную газовую котельную.

На первом этаже нового объекта разместятся спортивный зал борьбы на два ковра для 70 зрителей и зал бокса аналогичной вместимости. Есть отдельное помещение для муай-тай, а также тренажерный зал с душевыми и вспомогательными комнатами. На втором этаже расположатся тренерская, учебные классы и другие помещения.

Центр сможет одновременно принимать до 70 спортсменов и 40 человек для занятий в классах. Для работы в центре планируется привлечь пять тренеров. Напомним, аналогичный центр строится в Ярославле на средства Ярославского моторного завода.

Антон Голицын