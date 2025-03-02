Бештаугорские маки в Предгорном округе будут охраняться государством

В Предгорном округе Ставрополья надзорные ведомства возьмут под защиту краснокнижные бештаугорские маки и другие виды редких растений. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Предгорного округа Фото: администрация Предгорного округа

После того, как растения будут признаны охраняемыми государством, их нельзя будет срывать, косить и вытаптывать. Основная территория где произрастают маки — гора Шелудивая.

«Это предполагает строгий контроль за хозяйственной деятельностью на прилегающих территориях. Все действия, которые могут причинить вред растительному и животному миру, будут пресекаться»,— пояснили в администрации Ставрополья.

Особое внимание уделят запрету выгула скота, который может навредить редким растениям. Запрет также будет распространяться на использование химических веществ в сельском хозяйстве, любое строительство и раскопки карьеров.

Николай Аксенов