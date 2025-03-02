Преподаватель Сочинского госуниверситета Николай Иванов ушел добровольцем на СВО
Директор учебно-оздоровительного центра и преподаватель кафедры физической культуры и спорта Сочинского государственного университета Николай Иванов принял решение пойти добровольцем на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.
Фото: пресс-службы администрации Сочи
Замглавы Сочи Елена Канюк заявила, что поступок господина Иванова — достойный пример, демонстрирующий любовь к Родине. Исполняющая обязанности ректора СГУ Наталья Фролова отметила, что сегодня на заочной форме университета обучаются четыре студента, участвующих в спецоперации. Также, по ее словам, студентами вуза являются 40 детей участников СВО. В рамках государственной поддержки их бесплатное обучение сохраняется на весь период.
Николай Иванов окончил Уральский юридический институт МВД России по специализации «оперативно-розыскная деятельность». Работал в органах внутренних дел. Майор милиции. Помимо работы учителем физкультуры и тренером-преподавателем СГУ, господин Иванов является председателем отделения по Центральному району Сочи КРО ВООВ «Боевое Братство». Он имеет почетное звание «Отличника народного просвещения Российской Федерации», награжден медалью «За содействие СВО».