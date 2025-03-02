Преподаватель Сочинского госуниверситета Николай Иванов ушел добровольцем на СВО

Директор учебно-оздоровительного центра и преподаватель кафедры физической культуры и спорта Сочинского государственного университета Николай Иванов принял решение пойти добровольцем на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы администрации Сочи Фото: пресс-службы администрации Сочи

Замглавы Сочи Елена Канюк заявила, что поступок господина Иванова — достойный пример, демонстрирующий любовь к Родине. Исполняющая обязанности ректора СГУ Наталья Фролова отметила, что сегодня на заочной форме университета обучаются четыре студента, участвующих в спецоперации. Также, по ее словам, студентами вуза являются 40 детей участников СВО. В рамках государственной поддержки их бесплатное обучение сохраняется на весь период.

Николай Иванов окончил Уральский юридический институт МВД России по специализации «оперативно-розыскная деятельность». Работал в органах внутренних дел. Майор милиции. Помимо работы учителем физкультуры и тренером-преподавателем СГУ, господин Иванов является председателем отделения по Центральному району Сочи КРО ВООВ «Боевое Братство». Он имеет почетное звание «Отличника народного просвещения Российской Федерации», награжден медалью «За содействие СВО».

Василий Хитрых