Риелтора приговорили к восьми годам в колонии за обман дольщиков в Копейске

Суд вынес приговор директору риелторского агентства «Вектор» из Копейска. Ее признали виновной в мошенничестве с деньгами дольщиков, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год риелтор заключала фиктивные договоры на строительство и покупку квартир. Она обманула девять человек.

Подсудимую приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших, с осужденной взыскано более 8 млн руб.