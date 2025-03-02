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Риелтора приговорили к восьми годам в колонии за обман дольщиков в Копейске

Суд вынес приговор директору риелторского агентства «Вектор» из Копейска. Ее признали виновной в мошенничестве с деньгами дольщиков, сообщает пресс-служба управления СКР по Челябинской области.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год риелтор заключала фиктивные договоры на строительство и покупку квартир. Она обманула девять человек.

Подсудимую приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших, с осужденной взыскано более 8 млн руб.

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