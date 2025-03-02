«Пермские моторы» восстановили показатели по чистым активам

АО «ОДК — Пермские моторы» на этой неделе сообщило об изменении размера чистых активов (активы минус обязательства) состоянию на 31 декабря 2024 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», на указанную дату стоимость чистых активов общества составляла 1,412 млрд руб. Рост показателя составил почти 150 раз, по состоянию на 30 июня 2024 года он указывался в размере 9,443 млн руб. Таким образом, один из финансовых показателей работы АО на прежний уровень (на 31 декабря 2023 года) — стоимость чистых активов «ОДК — Пермские моторы» оценивалась в 1,413 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В обществе не комментировали снижение показателя по частым активам.

«ОДК — Пермские моторы» производит двигатели для гражданской авиации, а также промышленные газотурбинные установки для электростанций и транспортировки газа. В производственной линейке предприятия — двигатели семейства ПС-90А. Завод также осваивает серийное изготовление ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21. Кроме того, «ОДК-ПМ» будет изготавливать газогенератор для двигателя ПД-8, которым планируется оснащать импортозамещенную версию самолета «Сухой Суперджет». Документы бухгалтерского баланса АО не публикуются с 2018 года.