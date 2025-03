Питер Пэн, беседы о хрупкости и животные в искусстве

На первой неделе весны в Нижнем Новгороде пройдут лекции о священных скарабеях и искусственном интеллекте, концерты классической музыки и обсуждение фильмов и книг о Питере Пэне, а кукольный и оперный театры представят свои премьеры. О наиболее заметных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Фото: Нижегородский академический театр кукол

1 и 2 марта в Театре кукол — премьера спектакля «Божественная комедия» по пьесе советского писателя Исидора Штока. Это шутливый рассказ о сотворении мира, грехопадении, ангелах и людях. Режиссер-постановщик — заслуженный деятель искусств РСФСР, член Союза писателей СССР Юрий Елисеев. Спектакль начнется в 18:30, билет стоит 500 руб.

2 марта парк «Швейцария» отметит Масленицу. В программе — стрельба из лука и игры для детей, хороводы, масленичные забавы и угощения, скороморохи и потешники, песни под баян и мастер-классы. На центральной площади выступит камерный хор «Нижний Новгород», фолк-группа «Пэчворк», цыганский ансамбль «Бричка», детский вокальный театр «Лира» и студия эстрадного вокала «Гармония». На поляне за часами запланировано огненное шоу и традиционное сжигание чучела. Гуляния будут проходить с 12:00 до 16:00, вход свободный.

2 марта в арт-пространстве «Кинофактура» на Варварской улице пройдет мастер-класс «Коллажная Масленица». Слушателям расскажут, как художники использовали круг, что с ним творят коллажисты и как цвет может помочь выстроить композицию. Участники создадут собственные коллажи, а организаторы угостят всех присутствующих блинами. Мастер-класс начнется в 13:00, билет стоит 1,1 тыс. руб.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

2 марта в Доме Сироткина отдел зарубежного искусства НГХМ откроет цикл лекций «Животные в искусстве». На первой встрече слушателям расскажут, какую роль играли животные в повседневной и духовной жизни древнеегипетской цивилизации. От особо почитаемых кошек, которых мумифицировали после смерти, до священных скарабеев, символизирующих возрождение и защиту. Лекция начнется в 14:00, билет стоит 200 руб.

2 марта в Центре современного искусства «Терминал А» на Красной Слободе пройдет встреча книжного клуба с искусствоведом Софьей Розановой. Участники разберут книгу «Осень Средневековья» нидерландского историка и философа Йохана Хейзинги и обсудят, какой была жизнь людей той эпохи и как Средневековье повлияло на Новое время и современность. Начало в 15:00, билет стоит 500 руб.

2 марта в Пакгаузе на Стрелке состоится концерт «Величальная». Майя Балашова, Дарья Сикальская, Софья Полун, Артем Янченко и русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной исполнят народные песни, авторскую музыку и песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Ольги Воронец, Лидии Руслановой. Мероприятие начнется в 17:00, в продаже остались билеты от 2 до 3 тыс. руб.

Фото: vk.com / nn_philharmonic

2 марта в филармонии в кремле состоится концерт «Великая симфония по неизвестной книге». Солист Александр Суханов (баритон) и академический симфонический оркестр под управлением дирижера Владимира Понькина исполнят симфонию австрийского композитора Густава Малера «Титан» и вокальный цикл «Песни странствующего подмастерья». Концерт начнется в 18:30, билеты — от 600 руб. до 1,5 тыс. руб.

3 марта в «Кинофактуре» — спектакль «Ожоги» молодого режиссера Анны Белой. Постановка исследует абьюзивные отношения, их природу и цикличность. Перед зрителем разворачивается история болезненной зависимости между людьми. В ноябре и декабре 2024 года спектакль ставили в московском Театре современной драматургии. В Нижнем Новгороде «Ожоги» начнутся в понедельник в 20:00, билет стоит 800 руб.

4 марта в Арсенале в кремле состоится встреча с культурологом Алексеем Старковым «Беседы о хрупкости» о тонкой грани между тем, что уходит безвозвратно, и тем, что мы хотим запечатлеть. Мероприятие пройдет в рамках параллельной программы к выставке «Хрупкость». Встреча включает в себя монологи модератора и свободное обсуждение, где участники смогут поделиться своими мыслями и интерпретациями. Беседа начнется в 19:00. Обычный билет стоит 500 руб., льготный — 250 руб.

Фото: Арсенал

5 марта в «Кинофактуре» пройдет очередной лекторий «Фильмографии». В этот раз участники обсудят цикл произведений шотландского писателя Джеймса Мэтью Барри о Питере Пэне и его экранизации. Лекторий ведут драматург Иван Бочарников и литературный эксперт Дарья Щукина. Начало в 19:00. Вход свободный.

6 марта в планетарии имени Гречко на Революционной улице пройдет мастер-класс «Звездный венец Ариадны». В преддверии 8 Марта участникам расскажут о созвездиях, посвященных женщинам, и помогут сделать открытку с созвездием Северной Короны. Начало в 18:00, билет стоит 450 руб.

6-9 марта Театр оперы и балета на улице Белинского представит премьеру последней оперы Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке». Режиссером выступила Ангелина Никонова, ее прочтение оперы лежит в аспекте духовной борьбы человека с искушениями и губительными страстями. В четверг, пятницу и субботу спектакль будет начинаться в 18:30, в воскресенье — в 15:00. Билеты — от 500 руб. до 3,5 тыс. руб.

6 марта в «Планетарии №1» в парке «Швейцария» кандидат компьютерных наук, академический руководитель программы «Компьютерные науки и технологии» НИУ ВШЭ Борис Улитин прочитает лекцию «История "психосоциального развития" искусственного интеллекта». Участники обсудят, насколько социализован ИИ, что ждет ИИ дальше и каково его место в мире будущего. Лекция начнется в 19:00, нужно заранее зарегистрироваться.

7 марта в Пакгаузе на Стрелке пройдет концерт «Россини-гала». Произведения итальянского композитора исполнят Марина Быковская (сопрано), Анастасия Джилас (сопрано), Яна Дьякова (меццо-сопрано), Владимир Куклев (тенор), Александр Воронов (бас) и Ирина Шведчикова (фортепиано). Начало в 19:00, билеты — от 500 руб. до 2 тыс. руб.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

7 марта в Milo Concert Hall на улице Родионова выступит поп-группа Zoloto. Музыканты исполнят песни из нового альбома «Перевоплотиться» и главные хиты. Начало в 19:00, билеты — от 2,5 до 5 тыс. руб.

7 марта в арт-пространстве DKRT на Большой Покровской улице состоится концерт «Рок-хиты на органе при свечах». Выпускницы Нижегородской консерватории имени Глинки Александра Косицкая (орган) и Людмила Тарковская (виолончель) и выпускник Кировского колледжа искусств имени Казенина Владимир Чесноков (ударные) исполнят «It’s My Life» Bon Jovi, «Californication» Red Hot Chili Peppers, «I Was Made For Lovin’ You» Kiss, «Smoke On The Water» Deep Purple, «Smells Like Teen Spirit» Nirvana и другие песни. Концерт начнется в 18:00, билеты — от 1,5 до 2,2 тыс. руб.

Какие выставки продолжают работу 2 марта в галерее Futuro на Рождественской улице заканчивает работу выставка петербургской художницы Александры Гарт «Однажды печаль закончится». До 10 марта в Русском музее фотографии на улице Пискунова открыта выставка «Фотоавангард 1920–1930-х. Александр Родченко и его современники». До 16 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина открыта выставка «Александр Родченко. Революция в фотографии». До 16 марта в Манеже кремля открыта выставка «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес». До 16 марта в Доме губернатора в кремле открыта выставка «Художник "сурового" стиля. Виктор Иванов». До 16 марта в «Терминале А» открыта выставка нижегородской художницы Куты «Падаю». До 16 марта в Русском музее фотографии открыта выставка петербургского фотографа Елены Агафоновой «Изнанка». До 19 марта в корпусе НГХМ «Русское искусство» в кремле открыта выставка графики Павла Рыбакова «Хроники старого города». До 23 марта в «Рекорде» на улице Пискунова открыта выставка нижегородского живописца Олега Вдовина «Париж-плацкарт». До 30 марта в корпусе НГХМ «Искусство XX века» на площади Минина и Пожарского открыта выставка нижегородского живописца Вячеслава Грачева «Вячеслав Грачев: монолог». До 6 апреля в «Терминале А» открыта выставка художницы Ксюши Ласточки «You are not alone» и выставка Миши Никатина «Мимолетности». До 13 апреля в «Цехе» на Варварской улице открыта выставка французско-японского дуэта медиаартистов NONOTAK «Light isolation». До 13 апреля в Пакгаузе на Стрелке открыта выставка московского художника Юрия Купера «Сфумато».

Подготовила Елена Ковалева