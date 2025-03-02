Водолазы пока не нашли сгустки мазута под слоем песка в акватории Анапы

По результатам мониторинга морского дна в акватории Анапы, осуществленного 27 и 28 февраля, водолазные станции от Армавирского и Сочинского отряда «Кубань-СПАС» пока не обнаружили сгустков мазута, которые могут находиться под слоем песка. В краевом оперштабе сообщают, что мониторинг акватории с воздуха позволяет увидеть темные участки под водой, где может быть мазут. Каждый такой участок проверяют водолазы.

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«Работа водолазов заключается в том, чтобы попробовать найти под слоем песка возможные залежи мазута, чего дрон, сделать не может. При каждом погружении мы обязательно прокапываем участки дна. Также отрабатываем подводную съемку»,— комментирует замначальника Кубань-СПАС Олег Челядинов.

В настоящее время, по словам спасателей, работы осложняются погодными условиями. В настоящее время выход в море разрешен. Температура воды в море при этом составляет всего +7... 8 градусов.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», 28 февраля в анапском поселке Джемете при работах по очитке морского дна от мазута погиб водолаз Семен Луговой. В тот же день на береговой линии Анапы были обнаружены два участка, на которых произошли новые выбросы мелкой фракции мазута.

Василий Хитрых