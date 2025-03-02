Реверсивное движение введут на путепроводе трассы М-4 в Выселковском районе

На путепроводе на трассе М-4 «Дон» в Выселковском районе с 5 марта введут реверсивное движение. Оно будет регулироваться светофором. Об этом сообщили в компании «Автодор». Согласно опубликованной схеме движения, речь идет о путепроводе возле моста через реку Бейсуг, развязка обеспечивает съезд к станице Выселки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК «Автодор» Фото: ГК «Автодор»

Снимут реверсивное движение предположительно в конце ноября этого года. После завершения работ ехать по путепроводу можно будет по двум полосам.

Ранее сообщалось, что запуск движения по путепроводу планировался на лето 2025 года, но его предполагалось закрыть полностью. В связи с тем, что ремонтные работы будут выполняться с организацией реверса со светофорным регулированием, запуск движения по искусственному сооружению планируется в четвертом квартале текущего года.

Василий Хитрых