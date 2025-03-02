Пермский спортклуб заплатит за месяц проживания в отеле более 1 млн руб.

Арбитражный суд Пермского края в феврале удовлетворил иск ООО «Сити Стар» к краевой общественной организации «Гандбольный клуб “Пермские медведи”» и постановил взыскать с клуба 1 млн руб. Об этом свидетельствует картотека суда. Ранее «Сити Стар», управляющее пермским отелем «City Star», требовало взыскать с гандбольного клуба 1,9 млн руб.

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Во время заседания представитель истца заявил ходатайство об уменьшении размера исковых требований. Так, в связи с оплатой ответчиком части требуемой суммы «Сити Стар» просило взыскать с ПКОО задолженность по договору от 1 июля 2024 года в размере 1 млн руб.

Судом было установлено, что между ООО «Сити Стар» и ПККО «Гандбольный клуб “Пермские медведи”» заключен договор оказания гостиничных услуг в период со 2 июля по 2 августа 2024 года. Под настоящими услугами в договоре подразумевалось временное размещение представителей ПККО в количестве 24 человек в гостинице, аренда конференц-зала и услуги стирки спортивной экипировки. При этом оплату предоставленных услуг краевая спорторганизация исполнила не в полном объеме. В итоге суд постановил взыскать с «Пермских медведей» 1 млн руб. задолженности, а также 236,1 тыс. руб. неустойки.

Ответчик на заседание суда не явился, отзыв на исковое заявление не представил, возражений относительно предъявленных требований не заявил.

Ранее президент клуба Алексей Никифоров пояснил «Ъ-Прикамье», что требования общества связаны с оставшейся оплатой за проживание спортсменов в рамках сборов.

ПКОО «Гандбольный клуб “Пермские медведи”» было зарегистрировано в 2008 году. С 2009 года клуб выступает в элитном гандбольном турнире РФ (Суперлига) и регулярно занимает призовые места (последний раз — второе место в сезоне-2022/2023). В прошлом году клуб занял 4-е место.