В 70 многоквартирных домах Новороссийска отключили тепло и горячую воду

Сегодня, 2 марта, около полуночи коммунальные службы при обходе тепловых сетей от котельной «Южная» (ул. Десантников, 73-75) обнаружили затопление тепловой камеры. Как сообщили в пресс-службе АТЭК, дефект, предположительно, образовался на обратном трубопроводе диаметром 426 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В настоящий момент проводятся работы по выемки грунта, дренирование трубопровода и камеры с последующим определением характера повреждения»,— комментируют в ресурсоснабжающей компании.

Отключено горячее водоснабжение и отопление в 70 многоквартирных домах по улицам Десантников, Малоземельской, Куникова, Хворостянского, Южной, Пионерской, Матвейкина и проспекте Дзержинского. Об окончании ремонта на сетях сообщат дополнительно. После окончания работ будет заполнена тепловая сеть и запущен теплоноситель от котельной «Южная».

Василий Хитрых