На капитальный ремонт трех колледжей в Татарстане выделили 381 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт трех профессиональных образовательных учреждений направят 381 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы проведут в Зеленодольском судостроительном колледже за 196,6 млн руб., Нижнекамском колледже транспортной инфраструктуры (филиал в Агрызе) за 126,8 млн руб. и Бугульминском профессионально-педагогическом колледже за 57,9 млн руб. Планируется провести замену оборудования, модернизацию инженерных систем и благоустройство территорий.

Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан». Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2025 года. Финансирование будет осуществляться из республиканского бюджета.

Влас Северин