1 марта в Кисловодске произошел порыв на магистральном трубопроводе

В первый день весны в Кисловодске произошла авария на теплотрассе, пишет местное интернет-издание «Победа 26». По его данным, мэр города-курорта Евгений Моисеев предупредил жителей о возможных перебоях подачи тепла по сетям центральной системы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По информации «КП – Северный Кавказ», в этом списке оказались жилые здания, расположенные на улицах Орджоникидзе (№№ 23,27,29,32,34,44); Кирова (78,74,76,72,70,68,66); 8 марта (дома 1,10,11,19) и Свердлова (№№ 23,27,29).

По словам главы Кисловодска, порыв произошел днем 1 марта на магистральном трубопроводе диаметром 89 см около многоквартирного дома на улице Кирова. На месте аварии работают специалисты «Теплоэнерго» – выполняют аварийно-восстановительный ремонт.

Ефим Мартов