В Татарстане во время пожара в частном доме погиб человек

В селе Новые Усы Муслюмовского района Татарстана произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.

По прибытии пожарных подразделений горел одноэтажный частный бревенчатый дом. Площадь возгорания составила 45 кв. метров.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего хозяина дома. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.

Влас Северин