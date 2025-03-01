В Татарстане во время пожара в частном доме погиб человек
В селе Новые Усы Муслюмовского района Татарстана произошел пожар, в результате которого погиб мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале ГУ МЧС России по республике.
По прибытии пожарных подразделений горел одноэтажный частный бревенчатый дом. Площадь возгорания составила 45 кв. метров.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело 49-летнего хозяина дома. Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электропроводки.