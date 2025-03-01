«Пророк» стал лидером по кассовым сборам в Удмуртии в феврале

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», кассовые сборы в кинотеатрах республики сократились на 28,6% за год, до 26,5 млн руб. за февраль. Как следует из данных Единой системы сведений о показах фильмов (ЕАИС), в прошлом месяце на киносеансы пришли 91,4 тыс. человек. Падение за год по этому показателю — более чем в два раза, на 58,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Алена Долголенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Актриса Алена Долголенко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В феврале лидером проката стала кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли. Фильм собрал 7,5 млн руб. и 18,9 тыс. зрителей. После «Пророка» по сборам идут историческая кинокартина «Злой город» и приключенческая комедия «Манюня: День рождения Ба» — они собрали совокупно почти 6,3 млн руб. и 19,2 тыс. зрителей.

Напомним, в новогодние праздники посещаемость кинотеатров республики снизилась за год более чем на 30% при сопоставимых сборах. Эксперты связали падение с переориентацией зрителя на стриминговые платформы, отсутствием зарубежных кинокартин и недоработками отечественных фильмов по отзывам посетителей.

Подробнее об этом читайте в материале «Зрители не дошли до кинозалов».