Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пермяк Евгений Климов в Чайковском дважды стал чемпионом страны

На юге Пермского края проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Сегодня, 1 марта, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Евгений Климов снова показал себя в отличной спортивной форме и стал победителем на большом трамплине. Спортсмен из Прикамья лидировал в обоих раундах с большим отрывом и набрал 286,1 балла.

Напомним, ранее Климов стал первым на трамплине К95. Соревнования прошли во вторник. Его извечный соперник Данил Садреев из Казани на этот раз не смог составить конкуренцию и довольствовался одной «бронзой».

Также отметим, что женская сборная Пермского края стала третьей в командных соревнованиях.