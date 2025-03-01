Пермяк Евгений Климов в Чайковском дважды стал чемпионом страны
На юге Пермского края проходит чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Сегодня, 1 марта, заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Евгений Климов снова показал себя в отличной спортивной форме и стал победителем на большом трамплине. Спортсмен из Прикамья лидировал в обоих раундах с большим отрывом и набрал 286,1 балла.
Напомним, ранее Климов стал первым на трамплине К95. Соревнования прошли во вторник. Его извечный соперник Данил Садреев из Казани на этот раз не смог составить конкуренцию и довольствовался одной «бронзой».
Также отметим, что женская сборная Пермского края стала третьей в командных соревнованиях.