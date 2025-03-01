На капремонт двух детских школ искусств в Татарстане выделили 149,6 млн рублей

В Татарстане на капитальный ремонт детских школ искусств в поселке Уруссу и Азнакаево направлено 149,6 млн руб. Информация об этом опубликована в документах Единой информационной системы в сфере закупок.

Работы включают ремонт зданий, приобретение оборудования, мебели и инвентаря, а также благоустройство прилегающих территорий.

Заказчиком выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой Республики Татарстан». Подрядчик должен завершить все работы до 1 декабря 2025 года. Финансирование будет осуществляться из бюджета Республики Татарстан.

Влас Северин