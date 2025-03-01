Погибших на СВО сержанта и рядового похоронили в районах Удмуртии

Похороны участников специальной военной операции прошли в двух районах Удмуртии. Об этом сообщают главы и администрации муниципалитетов.

В Малопургинском районе похоронили сержанта Андрея А. Он проходил службу в должности стрелка стрелкового батальона усиления. Погиб при выполнении боевых задач. В Кезском районе простились с рядовым Андреем У.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов и руководитель района выразили соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям оказывается в полном объеме.