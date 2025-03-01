Татарстан вошел в топ-10 регионов России с самым высоким числом компаний, занимающихся кибербезопасностью. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан вошел в топ регионов с наибольшим числом компаний по кибербезопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татарстан вошел в топ регионов с наибольшим числом компаний по кибербезопасности

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В рейтинг также вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край, а также Свердловская, Челябинская, Самарская, Ростовская и Новосибирская области.

Эксперты отметили, что рост числа компаний связан с увеличением киберугроз и повышенным вниманием бизнеса к защите данных. Важную роль сыграли переход на отечественные IT-решения и изменения в законодательстве, которые стимулируют развитие отрасли. По данным исследования Staffcop и «Контур.Фокус», за последние пять лет количество таких организаций в стране выросло на 41% до 11,2 тыс.

Эксперты подчеркнули, что сейчас защита данных стала стратегическим приоритетом для многих компаний. В условиях роста атак на критически важные отрасли организации активно инвестируют в информационную безопасность, что также связано с политикой импортозамещения.

Влас Северин