Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Анапе при пожаре погиб человек

В субботу, 1 марта, в многоквартирном доме в поселке Витязево Анапы произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании в одной из квартир на улице Верхняя дорога поступило днем. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание на площади 50 кв. м на одном из этажей 16-этажного здания. Специалистам удалось ликвидировали огонь. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшего.

Сейчас специалисты дознавательного отдела МЧС России проводят расследование для установления причины возникновения пожара. Следственные органы проводят проверку.

Мария Удовик

Новости компаний Все