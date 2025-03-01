В Анапе при пожаре погиб человек
В субботу, 1 марта, в многоквартирном доме в поселке Витязево Анапы произошел пожар, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о возгорании в одной из квартир на улице Верхняя дорога поступило днем. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание на площади 50 кв. м на одном из этажей 16-этажного здания. Специалистам удалось ликвидировали огонь. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили погибшего.
Сейчас специалисты дознавательного отдела МЧС России проводят расследование для установления причины возникновения пожара. Следственные органы проводят проверку.